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Pınar Karşıyaka puan silme cezasına itiraz edecek

BASKETBOL HABERLERİ  | 30.06.2020 22:52 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) mali sebeplerden dolayı vermiş olduğu 1 puan silme cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

Pınar Karşıyaka puan silme cezasına itiraz edecek

TBF, bugün gerçekleştirmiş olduğu yönetim kurulu toplantısında Mali Denetim Esasları Yönergesi çerçevesinde sunulan evraklarda, gelecek sezonun gelirlerine ilişkin eksik görülmesinden dolayı Pınar Karşıyaka, Galatasaray ve Beşiktaş’a -1 puan ceza verildiğini açıklamıştı. Bu cezayla birlikte Pınar Karşıyaka, Galatasaray ve Beşiktaş’ın 2020-2021 sezonuna -1 puanla başlayacağı da belirtilmişti.

Karşıyaka Kulübü de verilen karara itiraz edileceğini belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçmiş iki sezona ilişkin mali denetimler, gelir ve gider dengelerinin tamamı yönergeye uygun şekilde yapılmış ve bildirilmiş olmakla birlikte gerek mali kurul gerekse hukuk kurulu tarafından uygunluğu onanmış ve Ulusal Lisans hakkı verilmiştir. Ancak önümüzdeki sezona ilişkin sponsorluk sözleşmelerinin henüz imzalanmamış olmasından kaynaklı verildiği belirtilen cezaya ilişkin olarak, Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na gerekli itirazların yapılacağını öncelikli olarak belirtmek isteriz. 20 yılı aşkın süredir desteği süren sponsorumuz Pınar’ın vermiş olduğu niyet mektubunun ilgili kurul tarafından kabul görmemiş olması üzücü ve kabul edilemez bir durumdur. Konunun takipçisi olacağımızı tüm Karşıyaka camiasına ve basketbol kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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