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Pınar Karşıyaka yarı finalde

05.05.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Era Nymburk’u 84-73 yenerek yarı finale yükseldi.

Pınar Karşıyaka yarı finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin Nizhny Novgorod’da düzenlenen Sekizli Final organizasyonunun çeyrek finalinde ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka ile Çekya ekibi ERA Nymburk karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda 73-84‘lük Karşıyaka galibiyeti geldi.

Bu sonuçla Karşıyaka, Nizhny Novgorod – Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibi olan Zaragoza ile yarı finalde eşleşti.

Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, 18 sayı ve 16 ribaund ile muazzam mücadele etti. Sek Henry 19 sayı ve 5 ribaund ile oynarken Amath M’Baye ise 20 sayı ve 5 ribaund buldu. Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribaund ile kritik ve harika bir performans sergiledi.

Nymburk cephesinde Retin Obasohan 10 sayı üretirken Vojtech Hruban da 12 sayı ve 2 ribaund ile etkili oldu. Hayden Dalton ise 14 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Stephen Zimmerman 11 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

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