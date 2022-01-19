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Pınar Karşıyaka'da hedef son 16 turuna kalmak

19.01.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka'da hedef son 16 turuna kalmak

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi play-in üçüncü ve son maçında yarın Lenovo Tenerife'ye konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Tony Taylor ve Alex Tyus'u maça yetiştirip turu geçmek istediklerini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, çok kritik ve zor bir dönemde ara ara geriye düştükleri müsabakada Lenovo Tenerife'yi mağlup ettiklerini söyledi. Tüm takımı ve ekibi kutlayan Sarıca, sakatlıklarına rağmen forma giyen Tony Taylor ve Alex Tyus'a özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Sarıca, karşılaşmada son ana kadar mücadele ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Taraftarımızın da desteği bizi ateşledi, onlar bizim için itici bir güç. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. Onlarla beraber böyle bir galibiyet alıp seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Hakemlerin kararlarına saygımız var ama onların da her maç için aynı standartta olmasını bekliyoruz. Umuyorum ki deplasmanda oynayacağımız son maçta dünkü müsabakada deplasman takımına gösterdikleri müsamahayı bize de gösterirler. Önceliğimiz sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek, sonra da bu turu geçmek."

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