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Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

07.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka'nın ligdeki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup olan Pınar Karşıyaka, ligde 11 maç sonra salondan yenilgiyle ayrıldı.

Geçen hafta TOFAŞ'ı yenerek 11 maçlık galibiyet serisi elde eden Pınar Karşıyaka, ligde kulüp tarihinin üst üste kazanma rekorunu kırmıştı.

Darüşşafaka Tekfen'e mağlup olarak galibiyet serisi sona eren yeşil-kırmızılı ekip, ligde 20. maçında 4. yenilgisini yaşadı. İzmir temsilcisi, 21. hafta mücadelesinde 9 Şubat Salı günü Türk Telekom'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ederek rakiplerinin önemli bir galibiyet aldığını belirtti.

Oyunun genelinde kötü olmadıklarını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Ancak akıl tarafımızı fazla oyuna koyamadık. Maça çok iyi başladığımızı söyleyebilirim ancak tek taraflı bir sertliğe yakalandık. Bunlar olabiliyor. İkinci yarı oynadığımız oyunla 10 sayıdan kısa bir sürede geri geldik fakat oralarda da maalesef Andrew'u tutamadık. Basketbolda böyle günler olabiliyor. Uzun süredir kaybetmiyorduk ama bir noktada tabii ki maç kaybetmek, yenilgi olacak. Kısa süre sonra bir lig maçımız var ve ondan sonra da bir araya gireceğiz. Şimdi o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ederim."

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