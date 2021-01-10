Pınarbaşı Gözeleri Türkiye’nin Göz Bebeği

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesinde bulunan kaynak suları üzerinde kurulu 3 firmaya ait alabalık kuluçkahanelerinde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Türkiye yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta ihtiyacının %37’sini üreten tesislerde, 9 Ocak 2021 tarihi itibari ile 100.000.000 adet yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta bulunuyor. Bu da 35.000.000TL ‘lik bir değere tekabül ediyor" dedi,

Şahin, "Yılın diğer dönemlerinde uygulanacak foto-periyot yöntemi ile elde edilecek yaz yumurtası sayesinde bu miktar 200.000.000 adet yavru ve gözlenmiş yumurtaya ulaşarak ekonomik değerin daha da artacak" diye konuştu.

"Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinin hem üretim miktarı hem de değer olarak çok hızlı artış gösteriyor. Buna paralel olarak son zamanlarda yaşanan yavru alabalık arzında sıkıntılar var. Burada bulunan işletmelerin üretim modellerindeki değişikliklerle Kayseri’deki tesislerin çok kısa zamanda Türkiye’nin gözlenmiş yumurta ve yavru alabalık üretim merkezi olacağına inanıyoruz" ifadesinde bulundu.



PARTNER Aşıklardan ilk fotoğraf