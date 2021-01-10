YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Pınarbaşı Gözeleri Türkiye’nin Göz Bebeği

Pınarbaşı Gözeleri Türkiye’nin Göz Bebeği

10.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesinde bulunan kaynak suları üzerinde kurulu 3 firmaya ait alabalık kuluçkahanelerinde incelemelerde bulundu.İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Türkiye yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta ihtiyacının %37’sini üreten tesislerde, 9 Ocak 2021 tarihi itibari ile 100.000.000 adet yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Pınarbaşı ilçesinde bulunan kaynak suları üzerinde kurulu 3 firmaya ait alabalık kuluçkahanelerinde incelemelerde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin, "Türkiye yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta ihtiyacının %37’sini üreten tesislerde, 9 Ocak 2021 tarihi itibari ile 100.000.000 adet yavru alabalık ve gözlenmiş yumurta bulunuyor. Bu da 35.000.000TL ‘lik bir değere tekabül ediyor" dedi,
Şahin, "Yılın diğer dönemlerinde uygulanacak foto-periyot yöntemi ile elde edilecek yaz yumurtası sayesinde bu miktar 200.000.000 adet yavru ve gözlenmiş yumurtaya ulaşarak ekonomik değerin daha da artacak" diye konuştu.
"Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinin hem üretim miktarı hem de değer olarak çok hızlı artış gösteriyor. Buna paralel olarak son zamanlarda yaşanan yavru alabalık arzında sıkıntılar var. Burada bulunan işletmelerin üretim modellerindeki değişikliklerle Kayseri’deki tesislerin çok kısa zamanda Türkiye’nin gözlenmiş yumurta ve yavru alabalık üretim merkezi olacağına inanıyoruz" ifadesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Başkan Yalçın: “Gazetecilik zor ve sorumluluğu büyük bir meslek”

Başkan Yalçın: “Gazetecilik zor ve sorumluluğu büyük bir meslek”

Pandemi girişimcileri durduramadı

Pandemi girişimcileri durduramadı

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Bir olmazsak hiç oluruz"

Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Bellona Kayseri uzatmada yıkıldı

Başkan Özdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Özdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Maçın ardından

Maçın ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.