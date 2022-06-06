Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflara yansıdı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen 5. Fotoğraf Maratonu sona erdi.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, 100 kişinin katıldığı organizasyonda, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçenin doğal güzellikleri ile bölgedeki yaşam fotoğraflandı.

Pınarbaşı Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde birinci olan Orhan Köse'ye 10 bin lira, ikinci olan Sertaç Nurtan'a 7 bin 500 lira, üçüncü olan Selma Gökyokuş'a ise 5 bin lira ödül verildi.

Ayrıca yarışmada Horma Kanyonu Özel Ödülü ve Ilıca Şelalesi Özel Ödülü'nü Nevzat Nergiz, Valla Kanyonu Özel Ödülü'nü ise Arzu İbranoğlu kazandı. Yarışmada, sergilenmeye hak kazanan 20 fotoğrafa da ödül verildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Pınarbaşı'nın ve Kastamonu'nun turizmde büyük bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Pınarbaşı'nın doğal güzelliklerinin küresel marka haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçoğunun yeni haberdar olduğu doğal güzelliklerimizi küresel marka haline getirebilmemiz gerektiğine inanıyorum. Beşincisini düzenlemiş olduğumuz Fotoğraf Maratonu'nu da bu tanıtımın bir parçası olarak gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında 200 bin civarında turisti ilçemizde konuk ettik. Hedefimiz 2022 yılında bu rakamı 300 bine ulaştırmak ve 5 yıl içinde ise her yıl minimum 500 bin turistin ziyaret ettiği bir Pınarbaşı'yı inşa etmektir."

