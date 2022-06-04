Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflara yansıtılacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen 5. Fotoğraf Maratonu'nda, ilçenin doğal güzellikleri karelere yansıtılacak.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçenin doğal güzellikleri ile bölgedeki yaşam fotoğraflanacak.

Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, organizasyona ilginin her yıl arttığını belirterek, "Bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. İlçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu organizasyonumuza katılan fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum." dedi.

Şenol, yarın sona erecek 5. Fotoğraf Maratonu'nda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verileceğini kaydetti.

