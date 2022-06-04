YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflara yansıtılacak

Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflara yansıtılacak

04.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınarbaşı'nın doğal güzellikleri fotoğraflara yansıtılacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen 5. Fotoğraf Maratonu'nda, ilçenin doğal güzellikleri karelere yansıtılacak.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası, Valla ve Horma kanyonları başta olmak üzere ilçenin doğal güzellikleri ile bölgedeki yaşam fotoğraflanacak.

Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, organizasyona ilginin her yıl arttığını belirterek, "Bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. İlçemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu organizasyonumuza katılan fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum." dedi.

Şenol, yarın sona erecek 5. Fotoğraf Maratonu'nda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
İzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ve DenizBank, "tarımın silikon vadisi"nde buluştuİzmir Ticaret Borsası, İş Bankası ve DenizBank, "tarımın silikon vadisi"nde buluştu
Meslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisikletMeslekleri farklı olsa da ortak tutkuları bisiklet
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:10
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.