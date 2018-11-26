Pique'ye 48 bin Euro ceza

Ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen geçen ağustos ayında aracını kullanırken yakalanan Pique, bugün mahkemeye çıktı.

Pique, Barselona 27 numaralı mahkemede görülen davada, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan verilen 48 bin avroluk para cezasını kabul etti.

Ehliyetine el konulan ve mahkemeye avukatı ile birlikte gelen Barcelonalı futbolcu, 10 dakika süren duruşmanın ardından, bina çıkışında bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Yıldız futbolcu, 3 yıl önce de Barselona kentinde gece geç saatlerde arabasına ceza kesmeye çalışan yerel polis memurlarına karşı geldiği için 10 bin 500 avro para cezası almıştı.

