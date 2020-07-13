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Pirinç lapa oldu diye üzülmeyin! Bu 4 tarifle yemeği kurtarabilirsiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Herkesin bildiği gibi pilav yapmak zor zanaat. Su ve pirinç oranını düzgün ayarlayamadığınızda pirinç pilavdan başka bir şeye dönüşüyor. Tabii aslında su az geldiğinde iş kurtarılabiliyor. Fakat eğer pirince eklenen su çok geldiyse, artık o pilav değil de lapa oluyor. Peki, lapa haline gelen pirinci çöpe dökmek ve ziyan mı etmek gerekiyor?

Pirinç lapa oldu diye üzülmeyin! Bu 4 tarifle yemeği kurtarabilirsiniz...

Yemek yaparken bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Durum böyle olunca da hazırladığımız malzemeler ziyan olabiliyor. Ama aslında fazla veya az pişen her şeyi farklı şekillerde değerlendirmek ve israftan kaçınmak mümkün. İşte lapaya dönen pilavda aslında farklı tariflerde kullanılarak değerlendirilebiliyor. Eğer siz de çöp olduğunu sandığınız pilavdan leziz yiyecekler yapmak isterseniz bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

KITIR KITIR PİRİNÇ TOPLARI YAPIN

Çok su koyduğunuz için lapaya dönen pilavdan dışı kıtır içi yumuşacık atıştırmalıklar yapabilirsiniz.

Pirinç lapasını bir kaba alın.
Üzerine bir adet yumurta ekleyin ve güzelce karıştırın.
Tuz, karabiber, pul biber, nane, kekik ve istediğiniz tüm baharatlardan birer tutam pirinç lapasına ekleyin.
Dilerseniz lapanın üzerine bir kase kadar rende kaşar da ekleyebilirsiniz.
Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın.
Yuvarladığınız pirinç toplarını önce bir kasede çırptığınız yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. Galete unu yoksa ekmek içi de kullanabilirsiniz.
Kızgın yağda kızartın. Ev halkı bu tarifi çok sevecek!

MİS GİBİ KADINBUDU KÖFTE DE İYİ GİDER

Pilav yapmak üzere çıktığınız yolda rotanızı kadınbudu köfteye de kırabilirsiniz.

1 soğan ve birkaç diş sarımsağı doğrayın ve zeytinyağında kavurun.
Ardından 400 - 500 gram kadar kıyma ilave edin ve kıyma pişene kadar kavurmaya devam edin.
Kıymalı karışıma 1 kase pirinç lapası katın.
1 yumurta ve istediğiniz baharatları ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Köfteleri kızgın yağda tüm yüzeyleri pişene kadar kızartın.

DUMANI TÜTEN BİR YAYLA ÇORBASI YAPIN

2 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve 2 çay kaşığı tuzu bir tencereye alın ve güzelce karıştırın.

Ardından üzerine bir yumurta sarısı ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Üzerine 6-7 bardak soğuk su ekleyin ve kaynatın.

Kaynayan çorbaya 1 kase pirinç lapası ilave edin.

Çorba kıvam alınca altını kapatın.

Üzerine tereyağı ve nane dökerek servis edebilirsiniz.

BAŞKA NE YAPILABİLİR?

Pirinç lapasını sütlaç yapımında da kullanabilirsiniz. Fakat bu aşamada pirincin suyunu ve yağını iyice süzdürdüğünüzden emin olun. İnce tel bir süzgeç işinizi görecektir. Ayrıca lapadan sütlaç yaparken sütlacın içine nişasta katmayı unutmayın.

Pirinç lapasının hepsini aynı anda kullanamayacaksanız buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Yukarıda verdiğimiz tariflerden birini yapmak istediğiniz zaman lapayı buzluktan çıkarıp kullanabilirsiniz.

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