Pirinç lapa oldu diye üzülmeyin! Bu 4 tarifle yemeği kurtarabilirsiniz...

Yemek yaparken bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Durum böyle olunca da hazırladığımız malzemeler ziyan olabiliyor. Ama aslında fazla veya az pişen her şeyi farklı şekillerde değerlendirmek ve israftan kaçınmak mümkün. İşte lapaya dönen pilavda aslında farklı tariflerde kullanılarak değerlendirilebiliyor. Eğer siz de çöp olduğunu sandığınız pilavdan leziz yiyecekler yapmak isterseniz bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

KITIR KITIR PİRİNÇ TOPLARI YAPIN

Çok su koyduğunuz için lapaya dönen pilavdan dışı kıtır içi yumuşacık atıştırmalıklar yapabilirsiniz.

Pirinç lapasını bir kaba alın.

Üzerine bir adet yumurta ekleyin ve güzelce karıştırın.

Tuz, karabiber, pul biber, nane, kekik ve istediğiniz tüm baharatlardan birer tutam pirinç lapasına ekleyin.

Dilerseniz lapanın üzerine bir kase kadar rende kaşar da ekleyebilirsiniz.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve elinizle yuvarlayın.

Yuvarladığınız pirinç toplarını önce bir kasede çırptığınız yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın. Galete unu yoksa ekmek içi de kullanabilirsiniz.

Kızgın yağda kızartın. Ev halkı bu tarifi çok sevecek!