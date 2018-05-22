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Pirlo'nun jübilesinde yıldızlar geçidi

İTALYA HABERLERİ  | 22.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

İtalyan futbolcu Pirlo'nun ülkesinde gerçekleştirilen jübile maçında Maldini, Ronaldo, Zanetti, Cafu, Totti, Buffon, Ronaldinho, Shevchenko gibi isimler forma giydi.

Pirlo'nun jübilesinde yıldızlar geçidi

İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, birçok yıldız ismin yer aldığı karşılaşmayla jübilesini yaptı. İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda gerçekleştirilen Pirlo'nun jübile maçında, birçok eski ve aktif futbolcu sahaya çıktı.

Jübile maçında mücadele eden beyaz takımın teknik direktörlüğünü Antonio Conte ve Carlo Ancelotti yaptı. Mavi takımın teknik adamlığını Roberto Donadoni, Mauro Tassotti ve Massimiliano Allegri üstlendi.

Beyaz takımda, Christian Abbiati, Dida, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alessandro Costacurta, Giuseppe Favalli, Marek Jankulovski, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Dario Simic, Gianluca Zambrotta, Javier Zanetti, Roberto Baronio, Mauro Camoranesi, Gennaro Gattuso, Frank Lampard, Leonardo, Pepe, Rui Costa, Marco Verratti, Arturo Vidal, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Antonio Di Natale, Vincenzo Iaquinta, Filippo Inzaghi, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Ronaldo, Francesco Totti, Christian Vieri yer aldı.

Mavi takımda ise Gianluigi Buffon, Marco Storari, Daniele Adani, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Cafu, Aimo Diana, Ciro Ferrara, Kakhaber Kaladze, Marco Materazzi, Serginho, Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Cristian Brocchi, Daniele De Rossi, Alessandro Diamanti, Claudio Marchisio, Simone Perrotta, Clarence Seedorf, Marco Borriello, Antonio Cassano, Fabio Quagliarella, Ronaldinho, Andriy Shevchenko, Carlos Tevez, Luca Toni, Nicola Ventola forma giydi.

Pirlo'nun jübile maçı, 7-7'lik eşitlikle tamamlandı. Mavi takımın gollerini Shevchenko, Quagliarella, Cassano, Cafu, Seedorf, Brocchi, Toni, beyaz takımın gollerini ise Inzaghi (3), Pato (2), Vieri ve Matri kaydetti.

Karşılaşmaya beyaz takımın formasıyla başlayan Pirlo, ikinci devrede mavi takımda görev aldı. Andrea Pirlo, 81. dakikada oyundan çıkarak yerini 15 yaşındaki oğlu Niccolo Pirlo'ya bıraktı. Pirlo oyundan çıkarken taraftarlar ve maçta görev alan arkadaşları tarafından ayakta alkışlandı. Karşılaşmadan sonra taraftarları selamlayan Pirlo, duygusal anlara sahne olan jübilesinin ardından yeşil sahalara veda etti.

Ülkesinde Inter, Milan ve Juventus gibi takımlarda forma giyen Pirlo, son olarak ABD'nin New York City ekibinde görev yaptı. Milan ile ikişer İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya Ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya pirlo San Siro Stadı

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