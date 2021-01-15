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  4. Pirzolayı yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

Pirzolayı yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

15.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Nusret Gökçe yine şoke etti. Ünlü kasap Nusret kocaman pirzolayı yerken çekilen görüntülerini paylaşınca tepki çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı şovlarla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret, son paylaşımıyla tepki çekti.

Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı. Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

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Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.

OLAY OLMUŞTU!

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konser sonrası ekibiyle birlikte yemek yemek için Nusret'e gitmişti. Tuz serpme hareketini yapmak için kolları sıvayan Nusret Gökçe, Marie'yi tanımayarak çalışanına "Hangisi meşhur?" sorusunu sormuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yobaz yaa..dikkat çekmek için neler yapıyo..ulan ilk başta işini yaparak geldin buralara son zamanlarda insanları iyice kendinden soguttun..
iğrençç yaratık
kendide mide bulandırıcı

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