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Pis Yedili'nin Alice'i Ecem Karavus'un itirafları herkesi şaşırttı! 'Psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum'

09.09.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Pis Yedili'de hayat verdiği Alice karakteriyle büyük beğeni toplayan Ecem Karavus şiddet itirafıyla sosyal medyayı salladı. 50 gündür ailesi tarafından psikolojik ve maddi şiddete maruz kaldığını açıklayan Karavus, Instagram sayfasından yayınladığı video ile gündeme bomba gibi düştü.

Dinle Sevgili'de Mary, Pis Yedili'de Alice karakterine hayat veren ve özellikle de 'Pis Yedili' dizisindeki karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ecem Karavus, son dönemlerde sosyal medya fenomeni olarak anılıyor.

Ünlü isim bu kez yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ecem Karavus yayınladığı videoda, ailesinden tam 50 gündür psikolojik ve maddi şiddet gördüğünü söyledi.

Ecem Karavus 1

Ecem Karavus paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."

Ecem Karavus 2

"TAM 50 GÜNDÜR…"

Ayrıca Ecem Karavus, "Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!" dedi.

Ecem Karavus 3

Oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.

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