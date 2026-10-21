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Pişi yaparken yağ çekiyorsa hamurda bu detaya dikkat! Puf puf oluyor

Kahvaltı sofralarının yıldızı olan pişiler bazen kızartma aşamasında fazla yağ çekebiliyor. Dışı çıtır içi pofuduk bir pişi yapmak için bu 3 kurala dikkat edin. İşte ağırlaşmadan bulut gibi kabaran pişi tarifi ve püf noktaları.

Pişi yaparken yağ çekiyorsa hamurda bu detaya dikkat! Puf puf oluyor
Gökçen Kökden

YAĞ ÇEKMEYEN PUF PUF PİŞİ TARİFİ

Pişi yaparken yağ çekiyorsa hamurda bu detaya dikkat! Puf puf oluyor 1

Malzemeler

4 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı

Ilık suyu geniş bir kaba alın. Maya ve şekeri ekleyerek karıştırın. Ardından unu azar azar ilave etmeye başlayın.

Tuzu ekledikten sonra hamuru yoğurun. Bu aşamada bütün unu tek seferde eklememeye dikkat edin. Un miktarı kullandığınız una göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Hamur ele hafifçe yapışabilen, yumuşak ancak kontrol edilebilir bir kıvamda olmalı. Hamurun gereğinden fazla cıvık bırakılması kızartma sırasında yağ çekmesini kolaylaştırabilir; çok fazla un eklemek ise sert pişilere neden olabilir.

Son olarak bir yemek kaşığı sıvı yağı ekleyerek hamuru birkaç dakika daha yoğurun. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika, hacmi belirgin şekilde artana kadar mayalandırın.

Mayalanan hamurun havasını hafifçe alın. Tezgâhı çok az unlayarak hamuru yaklaşık 1-1,5 santimetre kalınlığında açın. Bardakla yuvarlak parçalar çıkarabilir veya hamuru elinizle küçük parçalara ayırabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz pişileri 5-10 dakika kadar dinlendirin. Derin bir tavaya yeterli miktarda sıvı yağ koyarak iyice ısıtın. Yağ uygun sıcaklığa ulaştığında pişileri tavaya alın ve her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Pişileri tavaya çok sık yerleştirmeyin. Fazla miktarda hamuru aynı anda yağa atmak yağın sıcaklığını hızla düşürebilir. Kızaran pişileri kağıt havlu serilmiş tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

PİŞİNİN YAĞ ÇEKMEMESİNİN PÜF NOKTASI

Pişi yaparken yağ çekiyorsa hamurda bu detaya dikkat! Puf puf oluyor 2

Pişinin yağ çekmesinin önemli nedenlerinden biri yağın yeterince sıcak olmaması. Hamur ılık yağa girdiğinde yüzeyi hızlıca pişip kabuk oluşturmak yerine yağı daha fazla emebilir.

Bu nedenle hamuru tavaya atmadan önce yağın iyice ısındığından emin olun. Ancak yağın duman çıkaracak kadar aşırı ısınmasına da izin vermeyin. Mutfak termometresi kullanıyorsanız yaklaşık 175-180°C kızartma için uygun bir aralıktır.

Termometreniz yoksa küçük bir hamur parçasını yağa bırakabilirsiniz. Hamurun çevresinde hemen küçük kabarcıklar oluşuyor ve hamur kısa sürede yüzeye çıkıyorsa yağ kızartmaya hazırdır. Hamur dibe çöküp uzun süre hareketsiz kalıyorsa yağ henüz yeterince sıcak değildir.

HAMURU ÇOK SERT YAPMAYIN

Puf puf pişinin bir diğer sırrı hamurun kıvamında. “Yağ çekmesin” düşüncesiyle gereğinden fazla un eklemek hamurun ağırlaşmasına ve kızartıldığında sertleşmesine neden olabilir.

Yumuşak ve iyi mayalanmış bir hamur, sıcak yağla buluştuğunda hızla kabarır ve iç kısmında hava boşlukları oluşur.

MAYALANDIKTAN SONRA HEMEN KIZARTMAYIN

Hamura şekil verdikten sonra 5-10 dakika dinlendirmek de daha iyi kabarmasına yardımcı olur. Bu kısa ikinci dinlenmenin ardından pişileri sıcak yağa atabilirsiniz.

TAVAYI DOLDURMAYIN

Bir diğer önemli hata da tavaya aynı anda çok fazla pişi koymak. Soğuk hamurlar yağın sıcaklığını düşürdüğü için pişiler daha uzun sürede kızarır ve bu sırada daha fazla yağ emebilir. Pişileri aralarında boşluk kalacak şekilde, birkaç parti halinde kızartmak daha iyi sonuç verir.

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Anahtar Kelimeler:
Pişi Tarifi Hamur
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