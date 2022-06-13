Piste çıktıklarında rakip olan ikizler atletizmde başarıya koşmak istiyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de antrenör amcalarının yönlendirmesiyle başladıkları atletizmde yarışmalarda dereceler alan 10 yaşındaki ikizler Muhammet Emir ve Yasin Emir Güneş, ileride daha güzel başarılar elde etmek için birlikte yoğun çalışıyor.

Antrenör amcaları Mustafa Güneş'in teşvikiyle atletizme başlayan ikiz kardeşler, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle dikkati çekti.

En son 7-8 Haziran'da İstanbul'da yapılan "Türkiye'nin En Hızlısı" finallerine katılan ikizlerden Yasin Emir, 15 yaş altı kategorisinde 60 metrede 8.68'lik derecesiyle birinci, kardeşi Muhammet Emir ise 9.01'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Amcaları gözetiminde çalışmalarını sürdüren ikizler, gelecek sezon okul sporları atletizm yarışmalarında mücadele edecek.

- "En üst noktaya gelmeye çalışacağız"

Atletizm antrenörü Mustafa Güneş, AA muhabirine, ikizlerin yetenekli olduğunu bildiklerini fakat yaşları çok küçük olduğu için yeni yarışmaya başladıklarını anlattı.

Çocukları ilk olarak oyunlar oynayarak müsabakalara hazırladıklarını, daha sonra yaşları ilerledikçe yarışmalara dahil ettiklerini aktaran Güneş, "Okul müsabakalarına katıldık. Böylelikle madalyalarını almaya başladılar. Daha sonra 'Türkiye'nin En Hızlısı' yarışmasının finallerinde Yasin kendi yaş grubunda Türkiye'nin en iyi derecesini koşarak şampiyon oldu. Muhammet de dördüncü oldu." diye konuştu.

Hedeflerinin ilerleyen yıllarda genç yaş grupları ve büyükler kategorilerinde daha güzel dereceler elde etmek olduğunu vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Her sporcunun hayali olimpiyattır. Bizler de bunu hedefliyoruz. Zaten bunları bu yaşlarda hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atletizm zor bir spordur. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bu yaşta düşünüp, yavaş yavaş öğretip en üst noktaya gelmeye çalışacağız. Bunun yanında olmazsa olmazımız eğitim. Gerçek başarıya eğitimle ulaşmış olacağız."

- "Hedeflerim, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak"

İkizlerden Muhammed Emir Güneş, spora amcasının teşvikiyle başladığını belirterek, "Kardeşim benden daha hızlı. İlerideki hedeflerim, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin Emir Güneş ise ikizinin kendisinden birkaç dakika önce dünyaya geldiğini dile getirerek, "Pistte rakibim ağabeyim ama en büyük rakibim kendim. İkimiz de iyi olduğumuz için müsabakalarda bize sporu yakıştırıyorlar. Ağabeyim kısa mesafelerde iyi ama ben uzun mesafelerde iyiyim." ifadelerini kullandı.

