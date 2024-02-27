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Piyanist İklim Tamkan'dan Fırat Tanış açıklaması: Uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum

27.02.2024 23:01
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Piyanist İklim Tamkan, şiddet iddiaları sonrası ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tamkan "Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Piyanist İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu.

"TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇTI"

Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Tamkan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için “yanlış bir seçimdi” deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

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Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım. İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum. Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum. Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum.

Kamuoyuna saygıyla,

Iklim Tamkan

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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