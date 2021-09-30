Piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

MERSİN (AA) - Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Şef Davide Damiani yönetiminde gerçekleştirilen konserde Ludmil Angelov'a Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Gershwin'in Rhapsody in Blue, 3 Preludes, Whitney-Oh Lady be Good ve Ravel'in Bolero eserleri seslendirildi.

Konser, sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2 Ekim'deki Goran Bregovic konseriyle sona erecek.



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