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Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL makaron ele geçirildi

İHA İHA
29.01.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Bolu’da uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinden piyasaya değeri yaklaşık olarak 10 milyon TL olan toplam 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde denetim yaptı. Uygulama noktasında A.E.T. (28) idaresindeki tır durduruldu. Polis ekipleri tarafından tır ve dorsede aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde, piyasaya değeri yaklaşık olarak 10 milyon TL olan toplam 5 milyon 150 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen F.O. (30) ve tır şoförü A.E.T. gözaltına alındı. F.O. emniyette yapılan sorgusunun ardından serbest kalırken, A.E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tır sürücüsü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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