Pizzayı hiç böyle denemediniz! İçindeki malzeme herkesi şaşırttı

Antalya merkezli bir çikolata markası bünyesinde satışına başlanan çikolata pizzanın yapılışını, firmanın kurucusu Seda Sezer Şahin kendi mutfağında anlattı. Siz de çikolata seviyorsanız bu tatlı pizzayı çok seveceksiniz. İşte çikolata pizzanın detayları...

Çikolata pizzanın ayrıntılarına değinen Şahin, pizza hamurunun pişme ısısı, üzerine dökülen çikolatanın kıvamı ve akışkanlığının önemine değindi. Önceden elle açılmış pizza hamurunu fırında belirli bir ısıda pişirdiklerini anlatan Şahin, hamurun pişmesinin ardından çikolata dökme işleminin yapıldığını vurguladı. Bu işlem sırasında çikolatanın kıvamının önemine dikkat çeken Şahin, "Mutlaka yüzde 65 kakao kıvamında eritilmiş Belçika çikolatası olmalı. Akışkanlığı çok önemli. Mevsim meyveleriyle zenginleştirip, kırık çikolata ve fındık parçalarıyla da sunuma renk katıyoruz. Yanında bir fincan kahve ile çikolata pizzanın tadına bakanlar bu lezzete bayılıyor" dedi.

Çikolata pizzanın oldukça beğenildiğini sözlerine ekleyen Şahin, "Pizzamız, Türkiye'deki tüm franchise mağazalarımızın menümüzde yerini aldı" dedi.

