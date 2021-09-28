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Pjanic'ten Beşiktaş'a kötü haber

28.09.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic sakatlığı hakkında ülke basınına konuştu. Takıma yeniden katılacağı tarihi açıklayan 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığının beklediğinden daha ciddi olduğunu söyledi.

Pjanic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay mücadelesinde sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in yeniden sahalara dönüş tarihi belli oldu.

3 HAFTA YOK

Siyah-beyazlı takımın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersek'li oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada sakatlığının beklediğinden biraz daha ciddi olduğunu belirtti. NTV Spor'da yer alan habere göre Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan ve Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında da forma giyemeyecek olan Pjanic, sakatlığını atlatarak yeniden takıma katılacağı günü beklediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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