Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı! Sezon sonunda Barcelona'ya mı dönecek?

Beşiktaş'ın sezon başı transferin son günü kadrosuna katarak futbol kamuoyuna büyük bir şok yaşattığı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sezon sonu Barcelona'ya dönmesi beklenen Bosna-Hersekli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, PJANIC'İN KALMASINI İSTEMEYEBİLİR

Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlayan Pjanic'in sezon sonu Barcelona'ya dönmesi bekleniyordu. Yıldız futbolcuyla ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yazılanlara göre, Pjanic gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli yıldızı mali yükünden dolayı takımda tutup tutmayacağının belli olmadığı da haberde vurgulanan başka bir detay olarak dikkat çekti.



