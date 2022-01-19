SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı! Sezon sonunda Barcelona'ya mı dönecek?

Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı! Sezon sonunda Barcelona'ya mı dönecek?

19.01.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic çarpıcı bir karar aldı. Sezon sonu Barcelona'ya dönmesi beklenen dünyaca ünlü futbolcunun kariyerine gelecek sezon da siyah-beyazlı kulüpte devam etmek istediği öne sürüldü.

Pjanic'ten flaş Beşiktaş kararı! Sezon sonunda Barcelona'ya mı dönecek?
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın sezon başı transferin son günü kadrosuna katarak futbol kamuoyuna büyük bir şok yaşattığı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Sezon sonu Barcelona'ya dönmesi beklenen Bosna-Hersekli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, PJANIC'İN KALMASINI İSTEMEYEBİLİR

Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddialarını yalanlayan Pjanic'in sezon sonu Barcelona'ya dönmesi bekleniyordu. Yıldız futbolcuyla ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yazılanlara göre, Pjanic gelecek sezon da Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli yıldızı mali yükünden dolayı takımda tutup tutmayacağının belli olmadığı da haberde vurgulanan başka bir detay olarak dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Caner Erkin'e olay sözler! "İşgüzarlık, acaba bilerek mi yapıyor?"Son dakika: Ahmet Çakar'dan Caner Erkin'e olay sözler! "İşgüzarlık, acaba bilerek mi yapıyor?"
Anahtar Kelimeler:
Miralem Pjanic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Şehri kar vurdu! İl dışına araç çıkışı durduruldu

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

Caner Erkin, Beşiktaş maçına damga vurdu! 'Bilerek penaltı yaptı'

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

''Fatih Terim'i Fenerbahçe'ye isterim'' Sosyal medyayı yıkan açıklama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Maç neredeyse iptal olacaktı! Kırmızı kart yağmuru

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.