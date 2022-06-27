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PKK elebaşlarıyla fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

27.06.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK elebaşlarıyla fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça sorgulandı.

Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, ihbar üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda istihbarat ve TEM ekiplerince Bayramiç'te gözaltına alınmıştı. Şüphelinin, "Saatçioğlu" soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiği tespit edilmişti.

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