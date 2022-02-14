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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

14.02.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.

C.A. gözaltına alındı.

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