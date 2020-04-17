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PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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