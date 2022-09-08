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PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

08.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında örgütün kırsal kadrosunda faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütsel fotoğrafları ele geçirilen Suriye uyruklu S.J'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla adresi belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

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