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PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

23.08.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 130'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

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