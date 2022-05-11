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PKK'nın Dürümlü katliamında yakınlarını kaybedenlerden teröre tepki

11.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce terör saldırısında eşini kaybeden Aynur Yaman: - "Sözde, Kürtleri savunduklarını söyleyenler gelip bizi katlediyor. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz" - Saldırıda 2 oğlunu yitiren Nesibe Yaman: - "Ailemden 10 kişi öldü. Allah sabır vermeseydi, akıl sağlığımı kaybederdim. Rabb'im bu dünyada da ahirette de hakkımızı bırakmasın"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirdiği saldırıda hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor.

PKK'lı teröristlerin 12 Mayıs 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları teröre tepki gösterdi.

Saldırıda eşini ve bazı akrabalarını kaybeden Aynur Yaman, AA muhabirine, saldırı akşamında büyük bir patlama sesi duyduktan sonra telefonla aradığı eşine ulaşamadığını söyledi.

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından 7 çocuğuyla bir başına kaldığını dile getiren Yaman, en küçük çocuğunun o dönemde kundakta olduğunu belirtti.

Bir gün eşinin evine döneceğine dair hep bir umudunun olduğunu ifade eden Yaman, "Eşimden geriye kalan elbiselerin bir kısmını dağıttım, birkaç parça da ayırdım. Eşim bir gün gelecekmiş gibi elbiselerini her yıl yıkayıp ütülüyorum ve dolaba asıyorum." diye konuştu.

- "Olaydan sonra yalnız bırakılmadık"

Eşi hayattayken maddi durumlarının iyi olmamasına rağmen huzurlu olduklarını dile getiren Yaman, şunları söyledi:

"Eşim evde neşeyle çocuklarla ilgilenirdi. Babalar Günü ve bayramlarda çocukların boynu bükülüyor. Olaydan sonra yalnız bırakılmadık. Devletin bize sağladığını, anne ve babamız bize sağlayamadı. Toprak bir evde yaşıyordum, çocuklarım küçüktü hamdolsun bize destek oldular."

Yaman, her yıl 12 Mayıs'ta acılarını ilk günkü gibi hissettiklerini belirterek, "Rabb'im bizim ve bu küçük çocukların hakkını bırakmasın. Sözde, Kürtleri savunduklarını söyleyenler gelip bizi katlediyor. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kuruyan ağaç oldum"

Saldırıda iki oğlunu kaybeden Nesibe Yaman da Kürtçe, saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinden geri bir şey kalmadığını belirtti.

"Sanki olay dün yaşanmış gibi acımız hep aynı, hiç eksilmiyor." diyen Yaman, 2 evladını maddi imkansızlıklarla büyüttüğünü anlattı.

Teröre tepki gösteren Yaman, şöyle konuştu:

"Bilemezdim ki evlatlarım rüzgarın önünde bir toz olacaklar. Evlatlarım, toz olup havaya uçtular. Hiçbir zaman acıları bitmeyecek. Ölünceye kadar bu acıyı taşıyacağım. Ailemden 10 kişi öldü. Allah sabır vermeseydi, akıl sağlığımı kaybederdim. Ağlamaktan gözlerim kurudu, artık gözümden yaş da akmıyor, kuruyan ağaç oldum. Nasıl ki evlatlarım parçalandı, onlar da parçalansın. Hiç olmazsa evlatlarımın bir mezarı var, onların bir mezarı dahi olmasın. Rabb'im bu dünyada da ahirette de hakkımızı bırakmasın."

- "Benim sözcüm; devletim, ordum, bayrağımdır"

Katliamda 2 kardeşi, amcası ve bazı akrabalarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman ise terör örgütü PKK'nın birçok saldırısını sivillere yönelik yaptığını söyledi.

Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapan kendini 'Kürt'üm' diye tanıtıyor, 'Kürtleri savunuyorum.' diyor. En büyük darbeyi Kürtlere vuruyor, en büyük katliamı Kürtlerin içinde yapıyor. Böyle çapulcular mı benim sözcüm olacak. Benim sözcüm; devletim, ordum, bayrağımdır. Kürtler üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın. Kaybettiklerimizin acısı ilk günkü gibi taze. Üzerinden 6 yıl değil, 600 yıl da geçse bu olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizden sonra gelen nesillere bunu anlatacağız. 12 Mayıs hayatımızın karardığı, umutlarımızın, yaşantımızın elimizden alındığı gün demek."

Hacı Çelebi Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini yalnız bırakmadığını dile getirdi.

- "Bu acı yüreğimize bir hançer gibi saplandı"

Saldırıda babasını ve 2 ağabeyini yitiren Hasan Yaman da olayın ardından köyde hiçbir şeyin eskisi gibi olamadığını söyledi.

Yaman, "Köyümüzde huzur diye bir şey kalmadı. Köyde insanların yüzü pek gülmüyor. Bu acı yüreğimize bir hançer gibi saplandı ve ömür boyu o hançer yerinde kalacak." dedi.

- Saldırının faili PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu, 12 Mayıs 2016 gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, teröristleri köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden PKK'lılar, kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Hain saldırının faili turuncu kategorideki PKK'lı terörist İzzet Yiğit'in 11 Haziran 2020'de etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

- Dava süreci

Katliamın ardından tutuklanan Burhan Taş, terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 24 Haziran 2020'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve saldırıda 16 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme" suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak, bölgede keşif yaptığının belirlendiği bilgisi yer almıştı.

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