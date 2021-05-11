PKK'nın Dürümlü katliamında yitirilen canlar unutulmadı

"Kürt halkı artık uyansın. Bilsinler ki bu boş bir davadır. Herkes devletiyle, milletiyle el ele bayrağına ve ülkesine sahip çıksın. 5 yıl değil, her mezara geldiğimizde sanki olay yeni olmuş gibi acımız taze. Olay zamanında doğan çocuk babasının şehit olduğunu bilmiyordu ama şimdi biliyor. 'Baban işe gitti, gelecek.' diyorduk. Şimdi ise babasının mezarda olduğunu biliyor. Babasını kimin şehit ettiğini de biliyor. Küçük çocuk bile bunu görüyor, aklı başında olan görmüyorsa cahil bir insandır."

36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olan terör saldırısının gerçekleştiği mezrada sık sık mezarlık ziyaret ediliyor, yitirilen canlar için dualar okunuyor.

Yaman, katliamın ardından her 12 Mayıs'ta acılarının tazelendiğini dile getirerek, bu tarifsiz acının yıllar geçse de bitmeyeceğini vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın 40 yıldır sivillere yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirten Yaman, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK Kürt halkını savunuyorsa neden sivilleri hedef alıyor? 40 yıldır kan siyaseti yürütüyor. Uzantısı HDP ise kanla besleniyor. Terör saldırısı sonucu 16 şehidimiz oldu, 36 çocuk yetim, 8 kadın dul kaldı. Allah devletimizden razı olsun. Şehitlerimizin ailelerine bakıyor. Saldırıdan sonra hayatımız alt üst oldu. Terörün katlettiklerini unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkenin neresinde olursa olsun, bir şehit haberi duyduğumuzda yakınlarımızın haberi gelmiş gibi hissediyoruz. O acıyı tekrar yaşıyoruz."

- "Babamızın yokluğuyla hayatımızda çok şey değişti"

Saldırıda babası ve ağabeyini kaydeden Hüseyin Yaman da katliam nedeniyle 5 kardeşiyle yetim kaldığını söyledi.

"Babamızın yokluğuyla hayatımızda çok şey değişti. Hep kalbimizde var olacak. Değil 5 yıl, bin yıl da geçse bu olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullanan Yaman, Yaman, "Sanki bugün yaşanmış gibi çok zor. Her yıl 12 Mayıs günü geldiğinde acıyı tekrar yaşıyoruz. Bu acı tarifsiz ve hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim evimize ateş düştü. Başkalarının evine ateş düşmesin. Terör örgütü PKK kahrolsun. Allah devletimizden razı olsun ve onu başımızdan eksik etmesin." dedi.