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Placebo, Zorlu PSM'de konser verdi

19.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Placebo, Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Alternatif rock grubu Placebo, Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) düzenlediği "PSM Loves Summer" konser serisi kapsamında dinleyicileriyle buluştu.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserin açılışını, Türkçe alternatif müzik grubu Hedonutopia yaptı.

Placebo, konsere başlamadan önce sahneye yansıttığı ekranda hayranlarından cep telefonlarını kapamalarını rica ederek, paylaşımında, "Cep telefonlarınızla fotoğraf veya video çekmemenizi rica ediyoruz. Sizinle bağ kurmamızı ve şarkılarımızdaki duyguları etkili şekilde aktarmamızı iyice zorlaştırıyor. Lütfen anı yaşayın ve konserin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Mart ayında piyasaya sürülen albüm sonrasında turneye çıkan topluluk, sevilen şarkılarını seslendirerek, yaklaşık 2 saat süren sahne performanslarıyla beğeni topladı.

Yoğun katılımın yaşandığı konserde, dinleyiciler şarkılarda topluluğa eşlik etti.

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