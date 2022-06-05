YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir

Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir

05.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu: "Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'nda belki de gösteri sporu olarak girecek. Olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün sporlar, branşlar çok fazla gelişir. Bütün dikkatleri üzerine çeker, bu da çok önemli"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, plaj güreşinin 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün spor ve branşların çok geliştiğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üçüncü kez yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın önemli olduğunu kaydetti.

Kısa süre önce 20'den fazla ülkeden yaklaşık 100 sporcunun Muğla'daki Sarıgerme Plajı'nda güreştiğini anımsatan Eroğlu, plaj güreşinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde öneminin arttığını ifade etti.

Yapılan organizasyonları sadece güreş olarak, plaj güreşi olarak görmediklerini, ülke tanıtımına katkıda bulunmak, bölgeyi yurt dışından gelen misafirlere de tanıtmak istediklerini belirten Eroğlu, "Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasını daha önce iki defa düzenledik ve bu yıl üçüncüsü oluyor. İnsanlar kuralını bilmediği, izlemediği bir şeyi çok kolay benimsemiyorlar. Şimdi kurallarını öğreniyorlar. Nasıl olduğunu, o çemberin ne işe yaradığını öğreniyorlar. Yavaş yavaş sporcu sayımız hem bayan hem de erkeklerde artıyor." diye konuştu.

- "2028'de bu branşı olimpiyatlarda görebiliriz"

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası finalinin Romanya'da yapılacağını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'nda belki de gösteri sporu olarak girecek. Olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün sporlar, branşlar çok fazla gelişir. Bütün dikkatleri üzerine çeker bu da çok önemli. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şu anda müsabakası yapılacak 33 branş var. Belki de Paris Olimpiyatları'ndan sonra 2028’de bu da 34'üncü branş olur. Çünkü Avrupalı sadece birkaç branş değil bütün gençlerin rağbet göstereceği farklı branşları da istiyor. Bunun için de Avrupa’daki Olimpiyat Komitesi Üyeleri de destekliyor. Belki de 2028'de bu branşı olimpiyatlarda görebiliriz."

Türkiye Güreş Federasyonu olarak, Dünya Güreş Birliğinin yapmış olduğu bütün organizasyonlarda yer almak istediklerini anlatan Eroğlu, Dünya Güreş Federasyonu başkan ve yöneticilerinin de Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bir güreş ülkesi olduğunu ve yıllardır bu alanda önemli başarılara imza attığını belirten Eroğlu, bundan sonra da her şampiyonada başarılara imza atmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Eroğlu, Romanya'da düzenlenecek final müsabakalarına da katılacaklarını anlatarak, "Burada birkaç altın almak istiyoruz. Diğer ayaklara da katılacağız. Önemli olan ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak, madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
"Trabzon Ot Lezzetleri Festivali"nde davetlilere 75 çeşit yemek sunuldu"Trabzon Ot Lezzetleri Festivali"nde davetlilere 75 çeşit yemek sunuldu
Edirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacakEdirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:56
Sabah
05:40
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:30
Yatsı
22:07
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.