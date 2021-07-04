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Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

04.07.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

İZMİR (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından İzmir'de düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İnciraltı'ndaki İzmir Plaj Voleybolu Merkezi'nde 42 kulüpten 161 sporcunun katılımıyla 1 Temmuz Perşembe günü başlayan şampiyona, bugünkü final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Büyük kadınlarda Altekma, büyük erkeklerde TVF'nin birinciliğe ulaştığı organizasyonda, 22 yaş altı kadınlarda Tefenni Gücü-2, erkeklerde TVF-1, iki kategoride oynanan erkekler +40 yaşta Voleybol Dünyası ve Kaan Spor Kulübü, kadınlar +35 yaşta ise Torbalı Belediyesi ilk sırada yer aldı.

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