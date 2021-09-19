Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı sona erdi

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Dikili Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Dikili etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Dikili Plaj Sporları Tesisleri'ndeki etapta kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım mücadele etti.

Kadınlarda Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisini 2-0 mağlup eden Rus ekibi Olga Motrich-Adelia Akhmetova çifti şampiyon oldu.

Erkeklerde ise Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisini 2-0 yenen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe çifti birinciliğe ulaştı.



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