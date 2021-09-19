YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı sona erdi

Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı sona erdi

19.09.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plaj voleybolunda TVF Pro Beach Tour Dikili etabı sona erdi

İZMİR (AA) - Plaj voleybolunda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Dikili Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour Dikili etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Dikili Plaj Sporları Tesisleri'ndeki etapta kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım mücadele etti.

Kadınlarda Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisini 2-0 mağlup eden Rus ekibi Olga Motrich-Adelia Akhmetova çifti şampiyon oldu.

Erkeklerde ise Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisini 2-0 yenen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe çifti birinciliğe ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
İzmir'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandıİzmir'deki silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Dikili

İzmir Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.