Plants vs Zombies serisi geri dönüyor

Milyonlarca oyuncusu olan serinin üçüncü oyunu için duyuru yapan yapımcı PopCap Games, oyunun Android 6.0 işlemlerde çalışacağını açıkladı. Donanım olarak ise Samsung Galaxy S7 ile aynı seviyede donanımlara sahip bir telefon gerekecek.

Yapımcı PopCap, oyundaki savaş bölümü hakkında geri bildirimlerin oyunu geliştirmek açısından çok yararlı olacağının da altını çiziyor.

Dileyenler oyunun Alpha versiyonunu Google Play üzerinden indirebilecek.

Oyun serisini daha önce oynamamış olanlar için kısaca tanıtmak gerekirse, karikatürize zombi ve bitki karakterlerin savaştığı taktik bir strateji olan oyunda, oyuncular zombilerin bitkileri geçerek ev sahibine ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yaratıcı stratejilerin kullanılabildiği oyun, hızlı, eğlenceli, beyin jimnastiği yaptıran neşeli bir oyun olarak, milyonlarca kişinin beğenisini toplamıştı.

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