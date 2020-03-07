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Plastik Cerrahlar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.03.2020 08:47 | Son Güncelleme

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Orta Anadolu Bölge Temsilciliği tarafından Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde eğitim toplantısı düzenlendi.Dijital gelişmeler her geçen gün tıp alanında yeni olanakların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Plastik Cerrahlar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde buluştu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Orta Anadolu Bölge Temsilciliği tarafından Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde eğitim toplantısı düzenlendi.
Dijital gelişmeler her geçen gün tıp alanında yeni olanakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında da kullanımı her geçen gün yaygınlaşan ve operasyon öncesi dönemde cerrahi işlemlerin canlandırılmasını sağlayan 3 boyutlu dijital planlama teknolojileri de bunlardan biri. Artık kanser, travma ya da doğumsal nedenlere bağlı olarak kafatası ya da yüz kemiklerinde oluşan anomalilere yönelik gerçekleştirilen cerrahi işlemler öncesinde, dijital ortamda uygulanan 3 boyutlu tasarım ve modelleme çalışmaları başarı şansını artıran önemli bir teknolojik edinim. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Orta Anadolu Bölge Temsilciliği tarafından Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde düzenlenen eğitim toplantısının konusu cerrahi işlemlerin her yönüyle 3 boyutlu tasarımı, modellemeleri ve sanal cerrahi üzerine oldu.
20’ye yakın uzman hekimin katıldığı toplantı ile ilgili bilgiler veren Acıbadem Kayseri Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Yalçın Yontar, şunları söyledi:
"Elde edilen dijital gelişmeler hastalarımıza sunacağımız yeni olanakları da beraberinde getiriyor. Her ne kadar günümüzde estetik cerrahi işlemler ön plana çıkmış olsa da, plastik cerrahi uzmanları olarak uğraşılarımızdan önemli bir kısmını rekonstrüksiyon; yani yeniden yapım ve onarım cerrahisi oluşturmakta. Deri, kas, sinir ya da kemik gibi dokuların kayıpları nedeniyle oluşan fonksiyonel ve kozmetik sekelleri gidermek amacıyla oldukça özenli ve hassas bir cerrahi planlama yaparak operasyonlara hazırlanıyoruz. Üç boyutlu dijital planlama olanağı, operasyon öncesi dönemde bütün cerrahi süreci simüle etmemizi ve hassas hesaplamalar yaparak operasyonlara daha hazırlıklı bir şekilde girmemizi sağlıyor. Bugün, 3 boyutlu dijital planlama konusunda uzmanların bilgi ve deneyimlerinin daha da geliştirilmesi adına bir araya geldik. Bu eğitimin hastalarımızın tanı ve tedavisinde hedeflenen sonuçları elde etmemize katkı sağlayacağı, operatif planlamaya daha farklı bir pencereden baktırarak farkındalığımızı arttıracağı görüşündeyim.”

Plastik Cerrahlar Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde buluştu

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