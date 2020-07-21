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Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 21.07.2020 07:32 | Son Güncelleme

Antalya’da bu akşam oynanan Ankara Demirspor-Sakaryaspor TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı sonrası protokol tribünü karıştı. Koltuklar tribünden aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu.

Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

Antalya’da bu akşam saat 22.00’da başlayan TFF 2. Lig Play - Off maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor’u 2-1’lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Titanic Mardan Palace Stadyumunda oynanan müsabaka sonrası tribünler karıştı. Galibiyetin ardından Ankara Demirsporlu bir futbolcunun tünele gireceği sırada sarf ettiği iddia edilen sözlerine, tribündeki Sakaryaspor cephesinden tepki geldi.

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Aralarında yöneticilerinde bulunduğu Sakaryaspor kafilesi ile Ankara Demirspor cephesi arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Protokol tribününden koltuklar aşağıya fırlatıldı. Gerginliği polis ekipleri kontrol etmeye çalışırken, Ankara Demirspor’dan bazı yöneticiler yumruk ve tokatlı saldırıya uğradı. Kavganın devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri protokol alanına gelerek tarafları ayırdı.

Polisin güvenlik önlemlerinin ardından Ankara Demirspor yönetimi stadyumdan ayrıldı.

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