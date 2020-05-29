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Playboy modeli Anamaria Prodan, FC Hermannstadt'ı satın alıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.05.2020 19:05 | Son Güncelleme

Geçmişte Playboy modelliği ile futbolcu menajerliği yapan ve Adrian Mutu'nun Chelsea'ye transferiyle adını duyuran Anamaria Prodan, ülkesi takımlarından FC Hermannstadt'ı satın almak için harekete geçti. 47 yaşındaki eski model bu girişimi doğrularken, Steaua Bükreş'te görev yapan eşi sayesinde satın almanın kolaylaşacağı belirtildi.

Arap ve Çinli yatırımcıların futbola yaptıkları yatırımlar büyük ses getirirken sürpriz bir kulüp satın alma iddiası gündeme geldi.

Romen basınında yer alan habere göre; eski Playboy modeli Anamaria Prodan, kulüp satın almaya karar verdi. Daha önce futbolcu menajerliği de yapan Prodan'ın ülkesinin takımlarından FC Hermannstadt'ı almak harekete geçtiği belirtildi.

KULÜBÜN 700 BİN EURO BORCU VAR

47 yaşındaki Prodan, yaklaşık 700 bin euro borcu olan ve zor günler geçiren FC Hermannstadt'ı satın almak için girişimlere başlarken, kendisine sorulan "Koronavirüs sonrası neler yapmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, "Şu an bilmiyorum ancak hedefimde futbol kulübü almak var" yanıtını vererek iddiaları daha da alevlendirdi.

Daha önce efsane Romen golcü Adrian Mutu'nun menajerliğini üstlenen ve 2016 yılında Nicolae Stanciu'nun Steaua Bükreş'ten Anderlecht'e 9 milyon euroya transfer olmasında etkin rol üstlenen Anamaria Prodan, geçmişte yetişkin dergilerine poz vermesinin kulüp satın almasına engel olmayacağını savunuyor.

"YETİŞKİN DERGİLERİNE POZ VERMEK, KULÜP SATIN ALMAMA ENGEL DEĞİL"

"Yetişkin dergilerinde poz vermemde yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum" diyen Prodan, "Hatta kızım poz vermek isterse, bunu yapmasına izin veririm" ifadelerini kullandı.Anamaria Prodan'ın, Rumen ekibi Steaua Bükreş'te görev yapan eşi Laurentiu Reghecampf sayesinde FC Hermannstadt'ı satın alırken zorlanmayacağı ifade edildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
40lı yaşlarındayken kadın taktik teknik açıdan bile inanılmaz olur :)
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