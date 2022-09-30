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Playstore, oyunseverlere NFT kazanma imkanı sunuyor

30.09.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan: - "Türkiye'de dijital deneyimin önemli bir parçası haline gelen oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Playstore, toplamda 1.000 adet NFT'yi (nitelikli fikri tapu) müşterileriyle buluşturacak ve oyunseverler platform üzerinden yapacakları seçili oyun satın alımlarında NFT kazanabilecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, prodüksiyon seviyesi yüksek modern teknolojilerle geliştirilen AAA (Triple-A) oyunları Playstore üzerinden satın alan oyunseverler, 1.000 NFT'den birini kazanma imkanına sahip olacak.

Müşteriler, oyunları satın almaları durumunda sayfalarına gelen "NFT talep et" butonuna tıklayarak NFT talep edebilecek. NFT'ler, satın alma sonrası butona tıklayarak NFT talep eden ilk 1.000 kişiye ücretsiz olarak verilecek.

Şartları karşılayan oyun tutkunları, Playstore üzerinden satın aldıkları AAA oyunlar sayesinde var olan NFT koleksiyonlarını genişletebilecek veya yeni bir NFT koleksiyonuna sahip olabilecek. NFT kazanan Playstore müşterileri sahip oldukları NFT'leri isterse saklayabilecek ya da kendi belirlediği fiyat üzerinden satabilecek.

- "Oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türk Telekom'un hızla gelişen oyun endüstrisinde, trendleri yakından takip ederek oyun meraklılarına çeşitli imkanlar sağladığını bildirdi.

Türkiye'de dijital deneyimin önemli bir parçası haline gelen oyun ekosistemine katkı sağlamaya devam ettiklerini aktaran Özhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda insan odaklı yaklaşımımızla oyun dünyasını ve oyuncuyu ön plana koyarak yeni teknolojiler ve trendlerle harmanlanan projelere finansal açıdan da destek veriyoruz. Yaay uygulaması ile kullanıcılara kendi NFT’lerini oluşturma özelliğini ilk kez bir sosyal medya platformu üzerinden sağladık. Şimdi de Playstore üzerinden yüksek geliştirme ve pazarlama bütçeleriyle hazırlanmış AAA oyun satın alımlarına özel 1000 adet NFT’yi Playstore müşterilerinin hizmetine sunarak önemli bir çalışmaya imza atıyoruz."

- "Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz"

Türk Telekom İnovasyon & Ürün ve Servis Geliştirme Direktörü Mehmet Özdem de Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini ve müşterilerin yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özdem, "Trendleri takip ederek dijital oyun platformumuz Playstore'da geliştirdiğimiz NFT koleksiyon projesini hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. NFT'ler üretilirken, yüksek hızlı ve düşük maliyetli Polygon protokolü kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

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