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Podolski'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum! "Mesut Özil kariyerinde geriye doğru bir adım attı"

22.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Podolski'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum! "Mesut Özil kariyerinde geriye doğru bir adım attı"

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Polonya asıllı tecrübeli futbolcu, "Mesut Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde geriye doğru bir adım attı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Polonya asıllı tecrübeli futbolcu, Bild'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Mesut'un Türkiye'de oynayacak olmasından dolayı mutluyum. Mesut da hemen fark edecektir; Süper Lig'de maçlar kaotik olabiliyor. Sahaya duygular hükmediyor ve çok fazla faul oluyor. Hakemler de oyununu sık sık keser. Bu nedenle oyun süresi azdır. 90 dakikanın 60 dakikasından daha azında top oyunda kalır. Süper Lig, İngiltere'dekinden daha zor değil.

Kendimizi kandırmayalım... Tabii ki Arsenal gibi bir kulüpten Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır. Ne yazık ki Türkiye Ligi son senelerde uluslararası bağlantısını biraz kaybetti. Geçtiğimiz sezon Türk takımları, UEFA'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. Avusturya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye'yi geçti.


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