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  4. Podolski'den flaş Çaykur Rizespor açıklaması

Podolski'den flaş Çaykur Rizespor açıklaması

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Podolski'den flaş Çaykur Rizespor açıklaması

Çin takımlarından Vissel Kobe’de forma giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Süper Lig’e geri döneceği iddialarına ilginç bir cevap verdi. Çaykur Rizespor ile görüştüğü iddia edilen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen yıldız isim, “Pardon ama benim Rizespor'la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize'deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz…” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada “Bilgim yok. Yönetimden bir bilgi gelirse değerlendiririz ama gündemde böyle bir şey yok” yanıtını vermişti.

Galatasaray ile Süper Lig’de 56 maça çıkan tecrübeli oyuncu 20 gol atıp 14 asist yaptı.

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