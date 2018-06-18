Podolski Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi!

Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fairplay Career şirketinden bir menajerle buluşmuş ve bu görüşmenin Beşiktaşlı Gökhan Töre için yapıldığı iddia edilmişti. Ancak işin aslı bambaşka çıktı...

Tunuslu menajer Nesim Touhari'nin sanıldığı gibi Gökhan Töre değil Podolski için sarı-kırmızılılara teklifte bulunduğu bildirildi. Podolski'nin mesajını ileten Touhari'nin "Podolski Galatasaray'a dönmek istiyor" dediği bildirildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Geçen sezon başı 2.6 milyon euro'ya Japonya'nın Vissel Kobe takımına giden 33 yaşındaki Alman forvetin Uzakdoğu tercihinden pişman olduğu ve ayrılmak istediği kaydedildi.

Poldi'nin kariyerinin son dönemlerinde bir kez daha Devler Ligi heyecanı yaşamak istediği için G.Saray'a bu mesajı gönderdiği bildirildi.

Podolski'nin ayrıca 2019'da bitecek sözleşmesini feshederek bonservis ödenmeden gelebileceği bilgisi de paylaşıldı.

(Fotomaç)

