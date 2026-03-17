Podolski sadece 2 dakika dayanabildi! Oyuna girer girmez yaptığı olay oldu

Lukas Podolski, Gornik Zabrze formasıyla sahaya çıktı, ancak sadece iki dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hava topu mücadelesinde yaşanan gerginlik sonrası rakibine yumruk atan 40 yaşındaki Alman yıldız, takımının galibiyetine rağmen maçın gündemine oturdu.

Podolski sadece 2 dakika dayanabildi! Oyuna girer girmez yaptığı olay oldu
Cevdet Berker İşleyen

Bir dönem Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, Polonya’da bu kez saha içi bir gerginlikle gündeme geldi.

Kariyerini Gornik Zabrze formasıyla sürdüren deneyimli oyuncu, takımının galip geldiği maçta oyundan atıldı.

Polonya Ligi’nin 25. haftasında Rakow Czestochowa ile karşılaşan Gornik Zabrze, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümünde teknik ekibin tercihiyle oyuna dahil olan Podolski’nin sahadaki süresi ise oldukça kısa oldu.

2 DAKİKADA KIZARDI

Podolski sadece 2 dakika dayanabildi! Oyuna girer girmez yaptığı olay oldu 1

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde oyuna giren 40 yaşındaki futbolcu, iki dakika sonra yaşanan pozisyonla dikkatleri üzerine çekti. Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı.

Pozisyonun devamında Michael Ameyaw’ın müdahalesine sinirlenen tecrübeli isim, rakibine yönelik sert bir karşılık verince hakem doğrudan kırmızı kartını çıkardı. Kısa sürede oyun dışı kalan Podolski, takımının galibiyetine rağmen maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
