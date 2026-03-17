Podolski sadece 2 dakika dayanabildi! Oyuna girer girmez yaptığı olay oldu

Bir dönem Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Lukas Podolski, Polonya’da bu kez saha içi bir gerginlikle gündeme geldi.

Kariyerini Gornik Zabrze formasıyla sürdüren deneyimli oyuncu, takımının galip geldiği maçta oyundan atıldı.

Polonya Ligi’nin 25. haftasında Rakow Czestochowa ile karşılaşan Gornik Zabrze, mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümünde teknik ekibin tercihiyle oyuna dahil olan Podolski’nin sahadaki süresi ise oldukça kısa oldu.

2 DAKİKADA KIZARDI

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde oyuna giren 40 yaşındaki futbolcu, iki dakika sonra yaşanan pozisyonla dikkatleri üzerine çekti. Hava topu mücadelesinde rakipleriyle temas yaşayan Podolski, aldığı darbelerin ardından yerde kaldı.

Pozisyonun devamında Michael Ameyaw’ın müdahalesine sinirlenen tecrübeli isim, rakibine yönelik sert bir karşılık verince hakem doğrudan kırmızı kartını çıkardı. Kısa sürede oyun dışı kalan Podolski, takımının galibiyetine rağmen maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.