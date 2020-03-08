YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Podolski’nin köfte-piyaz keyfi

Podolski’nin köfte-piyaz keyfi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Toptancı Hali’nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına bakmayı ihmal etmedi.Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti.

Antalyaspor’un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Toptancı Hali’nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına bakmayı ihmal etmedi.
Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti. Podolski, meyve ve sebzelerin tazeliği kadar lezizliğine de dikkat çekerek Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanında da haklı bir üne sahip olduğunun altını çizdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Antalya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akar Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Park Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Hırsızlar bunu da yaptı, MYO’nun uygulama mutfağından 100 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.