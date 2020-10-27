Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Günün her saatinde hamur kızartması yiyebiliriz. Türk mutfağının sevilen atıştırmalıklarından olan hamur kızartmasının onlarca farklı çeşidi var. Hamur kızartması diyen de var pişi diyen de... Hamur kızartması tarifleri de kendi içinde farklılaşmakta. Ana malzemesi un ve kızartmak için ayçiçek yağı olan hamur kızartmasına; çıtır olmasını isteyenler soda, daha yumuşak sevenler süt ekliyor. Mayalı veya mayasız yapabileceğiniz hamur kızartmasını sadece un ve suyla yapanlar da var. İşin özü hamur kızartma işi çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumda.

HAMUR KIZARTMA İÇİN BİRA MAYASI

Hamur kızartmasını doğru şekilde yapmazsanız yumuşak, yağ çeken lezzetsiz birer yiyeceği dönüşebilirler. Mutfak uzmanı ve tarif geliştiricisi Ligia Lugo, ananesinin hamur kızartma tarifini paylaştı. Lugo’ya göre mükemmel hamurlar için hamurun içine su veya süt kullanacağınıza hafif köpüklü bira kullanılmalı. "Bira hamuru hafif, çıtır ve lezzetli hale getirecek." diyor Lugo. Sekiz kişilik hamur için yaklaşık 200 ml koymanız yeterlidir. Lugo şunları ekledi: “Tavayı güzel ve sıcak tutun. Sıcak tava hamurun gevrek olması için çok önemlidir.”

Hamurunuza bira ekledikten sonra kızartmaya başlamadan önce bir saat buzdolabında bekletmeyi ihmal etmeyin. Afiyet olsun.

