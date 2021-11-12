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Pogba, Juventus'a dönmek istiyor

12.11.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Paul Pogba'nın, 2022 yaz transfer döneminde Juventus'a dönmek istediği öne sürüldü.

Pogba, Juventus'a dönmek istiyor

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın Manchester United ile sözleşme yenilemeyerek bedelsiz bir şekilde Juventus'a transfer olmak istediği ileri sürdü.

Juventus'daki üstün performansından sonra United'a transfer olan Pogba, İngiliz devinde istediği performansı gösteremedi.

İtalyan basınına göre Fransız yıldız, 5 sene önce ayrıldığı Torino ekibine geri dönmek istediğini belirtti.

28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, bu sezonun sonunda Kırmızı-Şeytanlar ile olan sözleşmesi sona eriyor.

RONALDO İLE AYNI MAAŞI İSTİYOR

Haberde Pogba'nın takıma yeni katılan Cristiano Ronaldo'nun aldığı maaşı almak istediği ve bu yüzden United yönetimi ile anlaşamadığı belirtildi.

Ayrıca, Juventus, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi takımların oyuncuya ilgisinin olması, İngiliz ekibinin işini iyice zorlaştırdığı aktarıldı.

İKİ AY YOK

Fransa Milli Takımı'nın Kazakistan ve Finlandiya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilen oyuncunun, antrenmanda sakatlandığı ve iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Öte yandan oyuncu ve menajeri Mino Raiola'nın tavrının United'lı yöneticileri bıktırdığı ve artık Fransız oyuncuyu takımda tutmak için çabalamayacakları ifade edildi.


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transfer Manchester United Juventus
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