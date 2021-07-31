Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan kişiye müdahale ederek yakalanmasını sağlayan emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç'e plaket ve hediye verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan şahsa müdahale ederek yakalanmasını sağlayan Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda ağırlanarak kendisine plaket ve hediye takdim edildi. Yangına ilk müdahalede büyük çaba gösteren Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç'e teşekkür ediyor, hassasiyeti ve özverisinden dolayı kendisini selamlıyoruz."
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