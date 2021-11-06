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Polis Akademisi Başkanlığının 84. kuruluş yıl dönümü kutlandı

06.11.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis Akademisi Başkanlığının 84. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 84'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen ve Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak'ın konuşma yaptığı törende, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Prof. Dr. Orçun İmga, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol Yaprak ile Akademinin emniyet müdürleri ve akademisyenleri hazır bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından, kutlama töreni ve Akademinin çalışmalarının yer aldığı videolu paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana; köklü tarihi ve nitelikli eğitim anlayışıyla, Polis Akademisi 84 yıldır görevinin başında!" ifadesi kullanıldı.

- Akademinin tarihçesi

Kurumsal yapısı iki temel amaca dönük oluşturulan Ankara Polis Enstitüsü'nün resmi açılışı 6 Kasım 1937'de yapıldı. Bu polis eğitim sistemi içerisinde, 15 Haziran 1938 tarihli kanunla Polis Koleji kuruldu.

Emniyet teşkilatının yönetici personelinin eğitimini üstlenen enstitü, 1941'den sonra iki, 1962'den sonra üç, 1980'den sonra da dört yıllık eğitime geçti. 1984 yılından itibaren "Polis Akademisi" adını alan Enstitü, bu tarihten sonra, ayrı bir kanuna sahip, mesleki eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna dönüştürüldü. 2001 yılından sonra da Polis Akademisi'nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim verilmeye başlandı.

2015 yılında gerçekleştirilen hukuki düzenlemeyle yeni kurulan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde polis yöneticisi, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) vasıtasıyla polis memuru yetiştirmenin yanı sıra, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının hizmet içi eğitim sorumluluğu da Polis Akademisinin görev sahasına dahil edildi.

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