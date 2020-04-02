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Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Polis amcaları İlker'in oyuncak araba isteğini karşıladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 155 polis hattını arayarak oyuncak isteyen 7 yaşındaki İlker Arslan'a, polis amcaları tarafından oyuncak polis arabası hediye edildi.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'ta yaşayan Arslan, 155 polis hattını arayarak oyuncak istedi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları oyuncak polis arabasını İlker Aslan'ın yaşadığı eve götürerek hediye etti.

İlker Arslan, AA muhabirine, yaşlıların yardımına koşan polis ağabeylerinin kendisini de kırmadıklarını anlatarak, "Polis ağabeylerimizin televizyonda yaşlılara yardım ettiğini gördüm. Ben de arayarak oyuncak istedim. Onlar da bana oyuncak polis arabası getirdi. Polis amcalarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Araba Çerkezköy oyuncak Polis Tekirdağ

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