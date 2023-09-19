YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 polis memuru yaralandı

Polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 polis memuru yaralandı

19.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis otosunu kullanan bir polis memuru da yaralandı.

Polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı, 1 polis memuru yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını alamayarak, önce cadde üzerinde gelen polis aracına vurup ardından aydınlatma direğine ve müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı. Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kaza olduğunu görünce sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildiİzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"
117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Şifa eczanesi
Sultanbeyli
Emin eczanesi
Basaksehir
İlgi eczanesi
Bakirkoy
Lavanta eczanesi
Sultangazi
Arslan eczanesi
Fatih
Ayasofya eczanesi
Fatih
Aylin eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.