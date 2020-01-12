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  4. Polis Balıkesir’de 15 silah ele geçirdi

Polis Balıkesir’de 15 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis son 48 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 15 adet silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 15 adet silah ele geçirildi.

Polis Balıkesir’de 15 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis son 48 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 15 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 15 adet silah ele geçirildi. Uygulamalar neticesinde il genelinde 6 adet ruhsatsız ateşli silah, 6 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el yapımı 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 42 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Balıkesir’de 15 silah ele geçirdi

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