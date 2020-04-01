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Polis barikatı ile sosyal mesafe önlemi

TOKAT HABERLERİ  | 01.04.2020 15:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafesini koruması için polis barikatlarıyla önlem alındı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı.

Tokat’ta kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafesini koruması için polis barikatlarıyla önlem alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı. Bu anlamda Tokat’ta, PTT şubeleri önünde oluşacak yoğunlukta sosyal mesafenin korunması için önlemler artırıldı. PTT binası önünde konuşlandırılan polis barikatlarıyla, vatandaşların birbirlerine yakın bir şekilde sıra olması da engellendi. İşlemleri için sıraya giren vatandaşlar bariyerler sayesinde sosyal mesafesini koruyabildi. Sırası gelen vatandaşlar görevliler tarafından içeriye davet edildi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar bu tür çalışmaların banka şubeleri önünde de yapılmasını istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca pazar yerlerinde de önlemler artırılarak polis barikatları yerleştirileceği kaydedildi.

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