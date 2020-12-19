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Polis ekipleri ilçede KADES uygulamasını tanıttı

KARABÜK HABERLERİ  | 19.12.2020 17:17 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesine kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıttı.İlçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince broşür dağıtılarak, Kadına Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.Polisler ekipleri kişinin, eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik uyguladığı saldırgan davranışların aile içi şiddet olduğunu, KADES’in, aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

Karabük’ün Yenice ilçesine kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kadına ve aile içi şiddete karşı uyarının yer aldığı bilgilendirme broşürü dağıttı.
İlçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince broşür dağıtılarak, Kadına Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.
Polisler ekipleri kişinin, eşine, çocuklarına, anne ve babasına, kardeşlerine ve akrabalarına yönelik uyguladığı saldırgan davranışların aile içi şiddet olduğunu, KADES’in, aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

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